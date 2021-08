Um homem morreu e outras três pessoas foram baleadas após uma briga em um show de pagode na madrugada deste domingo (1º), no aglomerado da Serra, na região Centro-Sul de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, dois homens estavam no evento e começaram a discutir por conta de uma desavença antiga. Os dois teriam envolvimento com o tráfico de drogas na região.

Um deles deu um tapa no rosto do outro, dando início à briga. Após as pessoas separarem, um deles foi embora, mas voltou 30 minutos depois com outros dois comparsas, que já chegaram atirando.

A vítima foi atingida por diversos disparos, chegou a ser socorrida para o Hospital de Pronto-Socorro João XXIII, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

No tiroteio, segundo a PM, outras três pessoas que estavam no pagode foram baleadas, mas não teriam envolvimento com a confusão. Nenhum deles corre risco de morrer.

Leia mais:

Homem atira contra casa após morador reclamar de carro estacionado em porta de garagem na Grande BH

Motorista de BMW bate, deixa idoso ferido e foge em BH