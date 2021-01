Um homem, de 42 anos, foi esfaqueado pelo enteado, de 17, na madrugada deste domingo (10) em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A motivação do crime seria um desentendimento por causa de internet.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima levou um golpe de faca após ter desligado o cabo do Wi-Fi da casa para que o adolescente fosse dormir. A mãe do adolescente contou aos militares que a briga começou por volta das 2h, quando o homem pediu ao adolescente para sair da internet. Ele teria ficado irritado, começado a acender e apagar as luzes da casa e, depois, foi para a cozinha fritar um ovo.

O padrasto teria se incomodado com a situação e resolveu desconectar o Wi-Fi. Neste momento, ele sentiu um golpe nas costas.

O adolescente contou que deu a facada após ser empurrado e ameaçado de receber um soco.

O homem foi socorrido e levado para o Hospital Risoleta Neves.

Ainda conforme a PM, a faca utilizada não foi encontrada. O suspeito foi levado para a Delegacia de Plantão de Vespasiano, na Grande BH.