A disputa por um marmitex provocou a morte de homem de 41 anos na noite de sábado (28), no centro de Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima recebeu três facadas, no peito, nas costas e no braço, com o agressor correndo em seguida, sendo abordado por um viatura da PM.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado, mas a vítima já tinha falecido.

O agressor explicou a PM que lhe foi cobrado erroneamente por uma dívida de R$ 30, para compra de drogas e que teria sido ameaçado primeiramente.