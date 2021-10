Dois homens foram assassinados em Belo Horizonte e região metropolitana entre a terça (12) e quarta-feira (13), após brigas motivadas por ciúmes. Os casos aconteceram no Barreiro e em Vespasiano.

No bairro da capital, um homem de 26 anos foi morto a facadas pelo ex-companheiro da atual parceira na madrugada de hoje. O suspeito invadiu o prédio onde o casal estava e iniciou uma briga na área comum do edifício. Ele deixou o local e retornou com uma faca, usada para matar a vítima com golpes nas costas, tórax e braço direito.

O porteiro do prédio impediu a saída do suspeito com a motocicleta utilizada para entrar no local, mas o homem conseguiu fugir a pé.

Segundo a PM, familiares da vítima relataram que ele estava sendo constantemente ameaçado e o motivo seria o fato de estar se relacionando com a ex-companheira do suspeito. O homem ainda não foi localizado pela polícia. Ele tem passagem por roubo, receptação e agressão.

O corpo da vítima foi encaminhado para o IML e o caso foi encerrado na 2ª Delegacia de Polícia Civil do Barreiro.

Vespasiano

Em Vespasiano, um homem de 49 anos foi morto após esfaquear o atual namorado da ex-companheira. O crime aconteceu na noite da última terça-feira (12).

À PM, a mulher relatou estar em um bar com o namorado quando percebeu que o ex rondava o local. Em determinado momento, o homem foi em direção ao casal com uma faca, golpeou três vezes a vítima e, na sequência, fugiu.

Horas após deixar o local, foi encontrado morto com perfurações na cabeça. A mulher disse aos militares acreditar que o crime foi cometido por pessoas que testemunharam a agressão no bar e agiram em represália.

O homem esfaqueado foi encaminhado ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, região Norte de BH. O caso foi encerrado na 13ª Delegacia de Plantão de Vespasiano e, até a finalização desta reportaegem, nenhum suspeito foi preso.

Leia mais:

Motorista morre após bater o carro em poste no bairro Buritis, região Oeste de BH

Corpo de motorista de aplicativo é encontrado na Serra do Rola-Moça