Uma ligação anônima com anúncio falso de morte de uma moradora de Conceição do Mato Dentro, na região Central de Minas, causou transtornos e trouxe constragimento ao Santuário do Senhor Bom Jesus de Matosinhos, na mesma cidade, na última segunda-feira (1º de abril), Dia da Mentira. A igreja divulgou ao microfone o falecimento equivocado e precisou se redimir.

De acordo com a secretária paroquial, Aparecida de Castro, de 51 anos, a chamada falsa foi feita por uma mulher e atendida por uma colega da igreja. "Ela passou o nome, os dados e pediu para repetirmos no dia seguinte (terça-feira, 2), informando sobre o velório, às 9h, em Contagem (na Grande BH)", contou.

Segundo Aparecida, na mesma hora do anúncio, a mãe da suposta vítima ligou para a igreja informando que se tratava de um engano: a filha, de cerca de 30 anos, estava viva. "Eu quase fui para o hospital. Isso não é coisa que se faça", contou.

Após a brincadeira de mau gosto, a paróquia apenas divulgará falecimentos com a checagem da certidão de óbito. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

Tradição de interior

O trabalho de anúncio de falecimentos é feito há décadas no local. Nos últimos 20 anos, a informação cedida pelo familiar sobre um ente era repassada, gratuitamente, por telefone.

A escolha buscava facilitar o processo, já que muitas famílias, que moram mais distante do Centro, não conseguiam levar um documento comprobatório de óbito à paróquia.

A tradição, no entanto, precisará ser modificada. "Nunca havia acontecido algo semelhante. Não trabalhamos com brincadeiras e não distinguimos ningúem: se alguém liga e pede o anúncio, nós fazemos com todo o respeito", contou Aparecida, por telefone.

O anúncio é feito por dois voluntários. O som é amplificado por cornetas, posicionadas nas torres da igreja.