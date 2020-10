Uma brincadeira entre uma adolescente de 13 anos e duas crianças terminou com uma casa em chamas, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O fogo, de acordo com o Corpo de Bombeiros, atingiu um cômodo ao lado da cozinha e comprometeu a estrutura do imóvel.

O caso aconteceu na segunda-feira (19), no bairro Jardim Primavera. A avó da adolescente foi quem acionou o socorro, depois que ficou sabendo pela neta que um brinquedo estava pegando fogo. Ainda não há informações de como o objeto foi atingido pelas labaredas.

A mulher orientou que as crianças deixassem a residência e chamou os bombeiros. No local, os militares combateram o incêndio e orientaram a dona da casa a chamar a Defesa Civil, já que o imóvel corre risco de desabamento.

Apesar do susto, ninguém se feriu na ocorrência.

