Uma cratera que se abriu em cima do viaduto sobre a Praça São Vicente, no bairro Padre Eustáquio, provoca congestionamento no Anel Rodoviário nesta quinta-feira (19). Uma faixa à direita da rodovia teve de ser fechada na altura do km 470, no sentido Rio de Janeiro, para que que o reparo pudesse ser realizado. O congestionamento teve reflexos até o entroncamento com a avenida Antônio Carlos.

A Polícia Militar Rodoviária postou informações sobre o buraco:

12h54: Em Belo Horizonte, Anel Rodoviário, km 470, buraco na faixa da direita. No momento, faixa da direita fechada sentido Rio de Janeiro, para trabalhos de engenharia. Ref: em cima Pça São Vicente pic.twitter.com/qj5sH9AzR4 — POLÍCIA RODOVIÁRIA (@pmrodoviaria) December 19, 2019

Este não foi o único problema no Anel Rodoviário nesta quinta-feira. No km 536, uma carreta cegonheira com defeito mecânico provocou retenção na alça de acesso para a avenida Amazonas.