A pandemia de Covid-19 trouxe dificuldades diversas para a sociedade contemporânea. Lidar com questões como o isolamento social e a perda de familiares e amigos pela doença ganham apoio com a atuação do psicólogo, profissão que passou a ser mais procurada nesse período. A atividade está presente em frentes variadas, como nas clínicas, escolas, hospitais e empresas.

Para entender mais sobre a importância desse profissional, as Faculdades Promove realizam,, de segunda (10) a sexta-feira (14), a Semana de Psicologia. O evento, gratuito e on-line, apresentará a necessidade do cuidado com a saúde mental, indissociável do cuidado com o corpo, sobretudo em tempos de pandemia. A programação é voltada para alunos e interessados da comunidade em geral.

"Nossa proposta é discutir essa reinvenção do psicólogo enquanto um profissional que tem que estar atuante num momento tão urgente. As demandas, na atualidade, mudam muito e as urgências ganham outro caráter. Questões inerentes à nossa vontade tornam-se muito impactantes", avalia Maria Rita Britto Tupinambá, coordenadora do curso de Psicologia do Promove.

Busca pela graduação

No período pós-pandemia, a expectativa é a de crescimento na busca pela graduação. Na prática, segundo a especialista, a "Psicologia já vem sendo apontada como um das grandes profissões do futuro".

"Esse momento tão diferente, enquanto tudo que a gente já viveu na modernidade, só vem a reforçar o reconhecimento social do psicólogo e a importância dele na sociedade. A demanda pelo curso de Psicologia já está crescendo. As pessoas já entenderam a importância que um profissional tem na sociedade", disse.

Para Maria Rita, onde há pessoas, há necessidade de psicólogos. Entre as formas de atuação, além do atendimento individual (ou em grupo) em clínicas, a professora relembra que o profissional é necessário nas escolas, em parceria com a pedagogia; em fóruns judiciais; em hospitais e centros de saúde, além da psicologia organizacional, conhecida como Recursos Humanos.

Programação

10/8

Horário: 19h30

Tema: Aspectos éticos da clínica psicológica

Link: meet.google.com/nyb-mphz-yot

Debatedores: Júnia Maria Campos Lara; Ramon Cardinali de Fernandes

11/8

Horário: 8h

Tema: Lidando com as diferenças: as possibilidades de atuação do psicólogo

Link: meet.google.com/gzo-ioye-mpi

Debatores: Maria Renata Furtado; Maria Rita Britto Tupinambá

Horário: 19h30

Tema: Adolescer em tempo de pandemia: uma conversa com a clínica do

adolescente

Link: https://meet.google.com/xvv-pgyc-wvh?authuser=0

Debatedores: Amarilio Campos; Luciana Mara França Moreira; Tatianna Santana Murta

12/8

Horário: 8h

Tema: Conversação: sobre a transição da clínica presencial e online na pandemia

Link: https://meet.google.com/oao-xudr-amt

Debatedores: Júnia Maria Campos Lara; Luciana Mara França Moreira

13/8

Horário: 19h30

Tema: A inserção profissional do psicólogo

Link: https://meet.google.com/xvv-pgyc-wvh?authuser=0

Debatedores: Karima Fernanda Rosa Simão Martins; Tatianna Santana Murta

14/8

Horário: 19h30

Tema: Clínica e subjetividade: aproximações entre a fenomenologia e a psicanálise

Link: https://meet.google.com/zjs-dtna-dgm?hs=122&authuser=0

Debatedores: Anamaria Batista Nogueira; Maria Rita Britto Tupinambá