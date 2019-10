O aplicativo Buser, que oferece viagens compartilhadas em ônibus para outros municípios e Estados, voltou a ser alvo de uma polêmica nesta semana. A empresa desmentiu, nesta terça-feira (1º), mensagens que circulam nas redes sociais "alertando" que pessoas que adquiriram passagens pela plataforma para irem ao festival Rock In Rio, no Rio de Janeiro, tiveram suas viagens canceladas sem aviso prévio.

O texto, que circula juntamente com uma imagem, afirma que várias pessoas ficaram sem transporte no último fim de semana ao tentarem ir para o evento musical. "A organização do evento está tentando avisar aos usuários para verificar se a passagem está válida para não causar transtornos na viagem. Pessoas com passagens canceladas devem buscar o app e a Justiça", diz a mensagem.

Por meio de nota, a Buser afirmou que as informações são falsas. "Todas as reservas seguem normalmente agendadas, sem risco de qualquer prejuízo aos consumidores que ao escolher a Buser optam por viagens mais seguras, em veículos mais novos e confortáveis, pagando até 60% menos que pelo sistema tradicional", destaca.

A reportagem também procurou a assessoria do Rock In Rio, que ainda não se posicionou sobre as mensagens que envolvem o evento.

Fiscalização

Por se tratar de uma viagem interestadual, o Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DEER-MG) informou que a fiscalização cabe à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Procurada, a agência disse não ser sua atribuição fiscalizar aplicativos de transporte, mas que qualquer empresa que faça viagens entre Estados (independentemente da plataforma utilizada para vender a passagem) deve seguir uma série de normas.

"Lembramos que as empresas que prestam o serviço de transporte de passageiros, por meio de aplicativos, poderão ser fiscalizadas tanto pela agência quanto por outros órgãos fiscalizadores de transporte, de acordo com o tipo de serviço prestado (interestadual ou intermunicipal). A área técnica da agência tem se reunido para avaliar o impacto das novas tecnologias na área de transportes e como elas podem contribuir para melhorar a prestação de serviço aos usuários de transporte interestadual, de acordo com as normas do setor e está sempre aberta ao diálogo com a sociedade", conclui a ANTT.

