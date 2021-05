A Câmara Municipal de Belo Horizonte definiu, nessa terça-feira (18), a composição das duas comissões parlamentares de inquérito (CPIs), instaladas na casa desde o último dia 10 de maio, que irão apurar o uso de recursos por parte da prefeitura da capital no enfrentamento à pandemia e supostas irregularidades na BHTrans, com a prestação do serviço de transporte público coletivo.

A nomeação dos membros de cada CPI, feita pela presidente da casa, Nely Aquino, teve indicações dos líderes de bancadas e blocos parlamentares. Sete vereadores titulares e os respectivos suplentes formam cada CPI. O membro mais velho de cada grupo tem até sexta-feira (21) para convocar a primeira reunião, quando serão eleitos presidente e relator.

Veja como ficaram as composições de cada comissão:

CPI da Covid-19

Nikolas Ferreira (PRTB)

Jorge Santos (Republicanos)

Flávia Borja (Avante)

Irlan Melo (PSD)

Professor Juliano Lopes (PTC)

José Ferreira (PP) e Bruno Miranda (PDT)

Como suplentes foram nomeados, respectivamente:

Marilda Portela (Cidadania)

Marcos Crispim (PSC)

Dr. Célio Frois (Cidadania)

Helinho da Farmácia (PSD)

Walter Tosta (PL)

Pedro Patrus (PT)

Miltinho CGE (PDT).

O objetivo específico desta CPI é fiscalizar a regularidade das contratações e gastos realizados pela prefeitura durante o período de calamidade pública, “dada a falta de informações precisas e transparentes sobre a destinação dos recursos originados do governo federal e estadual”, informou a casa.

CPI da BHTrans e concessionárias

Wanderley Porto (Patri)

Reinaldo Gomes (MDB)

Gabriel (Patri)

Professor Claudiney Dulim (Avante)

Bella Gonçalves (Psol)

Braulio Lara (Novo)

Rubão (PP).

Os suplentes são, respectivamente:

Fernando Luiz (PSD)

Professora Marli (PP)

Henrique Braga (PSDB)

Léo (PSL)

Macaé Evaristo (PT)

Fernanda Altoé (Novo)

Wilsinho da Tabu (PP).

Esta comissão apresenta questionamentos quanto à prestação do serviço de transporte público coletivo de passageiros na capital e “aponta omissão da BHTrans quanto à fiscalização do serviço prestado pelas concessionárias, principalmente durante o contexto pandêmico, abordando fatores que podem impactar diretamente o número de contaminações por Covid-19 em Belo Horizonte, “como redução indevida da frota de veículos, descumprimento de normas de lotação e de horários e ausência de medidas sanitárias, como disponibilização de álcool em gel para os passageiros”.

Funcionamento e prazos

O primeiro signatário de cada comissão não pode ser presidente nem relator. Nikolas Ferreira foi o primeiro signatário da CPI que investiga ações da PBH e Wanderley Porto exerceu o mesmo papel na CPI da BHTrans.

A partir do dia 10 de maio, data da sua formação, a CPI tem prazo de 120 dias para produzir relatório final e concluir os trabalhos. Com autonomia para convidar e convocar gestores, funcionários e quaisquer pessoas que possam fornecer informações, a CPI poderá realizar oitivas, audiências públicas, visitas técnicas e solicitar todos os documentos e relatórios necessários, podendo solicitar a prorrogação do prazo de atuação por mais 60 dias.

Leia mais:

Operação da PF combate extração ilegal de minério na Grande BH

PBH alerta sobre golpes utilizando perfis falsos da prefeitura em redes sociais

PF cumpre mandados em BH e Congonhas em operação contra a exploração sexual de crianças na internet