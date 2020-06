Em reunião extraordinária, a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte pode votar nesta quinta-feira (25), o Projeto de Lei 969/20, que obriga o uso de máscaras ou cobertura facial sobre o nariz e a boca pelos cidadãos em espaços públicos, no sistema de transporte coletivo e em estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços, sujeitando infratores a multa e até suspensão de alvará.

Prevista para às 14h30, a votação acontecerá já em segundo turno. Se o projeto for aprovado, seguirá para sanção ou não do prefeito Alexandre Kalil, que já sinalizou ser favorável à proposta.

No primeiro turno, o projeto proposto pelo executivo municipal recebeu 18 emendas, entre elas as que propõem a substituição da multa por advertência e a suspensão da punição em caso de populações socialmente vulneráveis e em razão de suposta imunidade à Covid-19. Outra emenda determina que os estabelecimentos forneçam a seus funcionários máscaras em quantidade suficiente para o uso durante todo o expediente de trabalho.

As emendas foram analisadas pelas Comissões de Legislação e Justiça, de Saúde e Saneamento, de Meio Ambiente e Política Urbana e de Administração Pública, que emitiram pareceres, recomendando ao plenário a aprovação ou rejeição de cada uma.

O executivo municipal tinha estipulado por decreto, em 6 de maio, uma multa de R$ 80 para quem descumprisse a norma, mas o Ministério Público de Minas Gerais solicitou a suspensão por avaliar que ela "violaria os princípios do regime democrático e republicano" e que ela só poderia ter efeito caso ganhasse forma de lei.

O uso obrigatório de máscaras pela população também é uma preocupação do governo estadual. Na quarta-feira (24),o governador Romeu Zema afirmou pelo Twitter que a Polícia Militar fará a fiscalização em Minas Gerais. O trabalho será mais no sentido de conscientizar as pessoas, já que é preciso uma lei municipal que determine a punição para quem não cumprir com as medidas de prevenção contra propagação do novo coronavírus.

