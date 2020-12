Dois homens foram flagrados por câmeras na tentativa de arrombar e furtar veículos estacionados na avenida dos Andradas, próximo ao Viaduto Santa Teresa, no Centro de Belo Horizonte, no fim da noite desse sábado (23).

De acordo com a Guarda Municipal, as imagens do sistema de videomonitoramento do Centro Integrado de Operações (COP) mostraram a dupla tentando forçar a abertura das portas dos carros, por volta das 23h.

Imediatamente, a Guarda foi chamada ao local. Ao avistarem os agentes, os criminosos tentaram fugir, sentido à Praça da Estação, mas foram alcançados e presos em flagrante.

O caso foi encaminhado para a Central de Flagrantes (Ceflan) da Polícia Civil. A identidade e idade dos envolvidos não foram divulgadas.

Centro Integrado de Operações (COP)

Inaugurado em junho de 2014, o Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) é um espaço estratégico de tomada de decisões.

De acordo com a PBH, o espaço é vinculado à Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção e reúne 13 instituições públicas (sendo seis municipais, seis estaduais e uma federal), além de uma da iniciativa privada.