Um homem ainda não identificado foi encontrado morto no meio de uma rua do bairro Santa Cecília, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, no início da madrugada desta quinta-feira (19). Após conseguir imagens de uma câmera de segurança, a Polícia Militar verificou que a vítima foi morta a pedradas e facadas.

O autor fugiu com a carteira do homem, fazendo com que o crime possa ser considerado latrocínio. De acordo com a polícia, há uma conversa entre suspeito e vítima e, em seguida, uma aparente discussão. Logo depois, o autor agride com uma pedrada na cabeça.

Quando a vítima está no chão, recebe ainda mais cinco pedradas e duas facadas no lado esquerdo do dorso. Como o autor leva os pertences da vítima, ainda não foi possível fazer a identificação do homem que foi morto. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal.

O suspeito fugiu em direção ao campo de futebol do bairro e não foi localizado até o momento. De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima aparenta ter 55 anos, enquanto o suspeito pode ter entre 25 e 30 anos.