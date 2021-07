Duas pessoas ficaram feridas em um acidente nesta terça-feira (13) no bairro Padre Eustáquio, na região Noroeste de Belo Horizonte.

De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar, a batida aconteceu no cruzamento das ruas Rio Pomba e Perdizes após um dos motoristas avançar o sinal vermelho. Com o impacto, o Gol foi parar em cima do Argo.

Por sorte, os condutores sofreram ferimentos leves e negaram atendimento médico no local.

Câmeras de seguranças de uma das casas da rua registraram o acidente.

Assista ao vídeo: