Mais de duas toneladas de maconha que estavam escondidas em caixas de papelão, dentro de um caminhão que trafegava pela BR-381, foram encontradas por cães farejadores da Polícia Rodoviária Federal (PRF) na noite de segunda-feira (8). Um homem de 30 anos foi preso em flagrante.

De acordo com a PRF, o caso aconteceu na altura do km 871, em Pouso Alegre, na região Sul de Minas. Agentes faziam patrulhamento no trecho quando abordaram um caminhão baú, com placa de Curitiba.

O veículo estava repleto de caixas de papelão, mas os cães indicaram que havia entorpecente na carga. Ao vistoriar a carroceria, 2.253 kg de maconha em tabletes foram apreendidas. Aos policiais, o suspeito contou que pegou a droga no Mato Grosso Sul e levaria para Vitória, no Espírito Santo. Pelo transporte, contou que receberia R$ 10 mil.

O caminhoneiro preso, a maconha e o caminhão foram levados para a delegacia de Pouso Alegre, onde a ocorrência foi registrada.

