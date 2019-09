Quatro cachorros de rua foram encontrados mortos em Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, na madrugada deste sábado (28). Após a necropsia dos animais, foi constatado que eles foram envenanados com "chumbinho".

De acordo com informações da Polícia Militar Ambiental, moradores do bairro Marcondes fizeram uma denúncia pelo telefone ainda na madrugada. Ao chegarem ao local, por volta das 7h, os militares se depararam com os animais mortos.

Ainda segundo a corporação, os policiais fizeram diligências pelo local e conversaram com moradores a fim de encontrar o autor do crime, mas não tiveram sucesso.

O apelo dos militares é para que qualquer morador que tenha alguma informação entre em contato com a Polícia pelo telefone 181.

O caso foi repassado para a Polícia Civil para investigação. O Ministério Público Estadual também será informado.

Não é a primeira vez

De acordo com a Polícia Militar Ambiental da cidade, esse não é o primeiro caso de envenenamento registrado em 2019. No início do ano, gatos foram encontrados mortos na cidade após serem envenenados. No último mês, um cachorro da raça pastor alemão também foi envenenado.