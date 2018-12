Na madrugada deste domingo (30), a Polícia Militar apreendeu 137 quilos de pasta base de cocaína escondidos em um caminhão abandonado no pátio de um posto de combustíveis na BR-262, em Bom Despacho, na região Centro-Oeste de Minas. Metade da droga foi descoberta pelo cão Thor, da corporação.

O material ilícito renderia 1.500 quilos de cocaína. A droga foi avaliado foi avaliada em R$ 2,8 milhões. Os militares foram ao posto de gasolina após receberem uma denúncia anônima informando que o caminhão estava parado no posto há mais de três dias, depois de o motorista abandoná-lo.

A informação ainda dava conta de que o dono do caminhão, que tem 37 anos, estava na casa de um amigo em Bom Despacho. Ele foi encontrado no local e a polícia passou a procurar a droga nas partes acessíveis do caminhão, que estava trancado. Em um compartimento próximo às rodas e em um fundo falso foram localizados 70 quilos de paste base.

Diante da situação, os militares solicitaram o apoio das Rondas Ostensivas Com Cães. A Polícia Militar, então, enviou o cachorro Thor para ajudar na ocorrência e, após ele vasculhar o caminhão que já tinha sido vistoriado pelos militares, passou a sinalizar a parte de trás do veículo, perto do engate, onde encontrou mais de 67 quilos da mesma droga.

Os materiais foram pesados, totalizando 137 quilos de pasta base de cocaína. O dono do veículo foi preso e encaminhado ao Departamento de Polícia Civil da cidade.

Leia mais:

Três são apreendidos por transportar 60kg de maconha em rodovia mineira

Operação contra roubo e receptação de cargas termina com 33 presos no Centro-Oeste de Minas

Minas tem 195 apreensões de drogas por dia; alerta é maior nesta época do ano