Belo Horizonte poderá registrar chuva a qualquer momento deste domingo (15), conforme o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Segundo o boletim do órgão, o céu da capital mineira ficará de parcialmente nublado a nublado com possibilidade de precipitações isoladas. A mínima registrada foi de 17ºC e a máxima pode chegar a 33ºC.

Em outras regiões do Estado também pode haver chuvas isoladas. Caso dos municípios do Vale do Rio Doce e Mucuri, do Jequitinhonha, Zona da Mata e das regiões Noroeste, Sul, Oeste e Triângulo. No Norte de Minas, a previsão é de céu parcialmente nublado, mas não há expectativa de chuva. A máxima em algumas cidades pode chegar a 35ºC.

Segundo o Inmet, as chances de chuva são potencializadas pelas áreas de instabilidade atmosféricas impulsionadas pelo calor e pela alta umidade do ar. Por outro lado, o ar quente e úmido, característico do verão, deixa o dia quente e abafado em praticamente todo o Estado.