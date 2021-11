O córrego Ferrugem, na altura do Barreiro, transbordou na noite desta segunda-feira (1º) e causou o fechamento da avenida Teresa Cristina. Segundo a Defesa Civil, a via precisou ser bloqueada por volta das 18h50.

De acordo com a BHTrans, o plano de contingência no local foi aplicado às 19h30. Cerca de 15 minutos depois, foi registrado um ponto de alagamento no cruzamento com a rua Pastor Francisco Pessoa. As linhas de ônibus 334 / 337 e 340 tiveram de ser desviadas.

Também houve transbordamento no entroncamento da Teresa Cristina com a rua Benjamin Flores. Os trechos começaram a ser liberados a partir das 20h com a diminuição do volume de água.

Conforme a autarquia, os pontos da avenida Teresa Cristina entre o córrego do Ferrugem e a avenida Dom João VI chegaram a ser fechados e liberados depois que a água baixou. Equipe da Superintendência de Limpeza Urbana da capital trabalharam duante a noite para retirar o lixo e o entulho acumulados em vários pontos.

🚧Bloqueio de vias

📍Regional Barreiro / Oeste

19h07 Por solicitação da Defesa Civil, foi fechada a Av. Teresa Cristina devido ao transbordamento do Ribeirão Arrudas pic.twitter.com/7u5v92PZ9o — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 1, 2021

⛔️Fechamento de via

📍Av. Teresa Cristina

20h01 Fechamento de via pela Equipe da BHTrans pic.twitter.com/xfaVkI7gIq — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 1, 2021 ⚠️Atenção motoristas

21h09 Estão sendo liberados alguns pontos da Av. Teresa Cristina entre o córrego do Ferrugem até a Av. D. João VI, mas há pontos com alguma obstrução de entulhos, todos demarcados por equipes da BHTrans. Siga e atenção com as sinalizações deixadas na via. pic.twitter.com/0wlgh9JOkk — OficialBHTRANS (@OficialBHTRANS) November 2, 2021

