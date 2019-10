A Polícia Militar vai intensificar a caça a motoristas infratores em BH. O plano inclui aumentar as blitze para flagrar os fora da lei – hoje, 20 operações desse tipo já acontecem diariamente na capital. O objetivo é tirar das ruas e punir sobretudo aqueles que insistem na perigosa combinação álcool e direção, ameaçando a si mesmos, outros condutores e pedestres. A cada duas horas, pelos menos um acidente de trânsito causado por embriaguez ao volante é registrado no Estado.

O reforço integra o programa Minas Segura, que prevê mais patrulhamento nas vias. As ações miram todas as irregularidades. Atualmente, mais de 2,2 milhões de pessoas ainda não quitaram o licenciamento de automóveis de 2019.

"Precisamos, sim, de fiscalização. É extremamente importante. Mas é necessário um processo educativo das pessoas. A educação no trânsito deveria receber uma atenção especial. Algo que comece dentro da escola, em um projeto a longo prazo. Também é preciso educar e conscientizar os adultos já habilitados, pedestres. Quanto mais se falar sobre o assunto, mais eficaz será a mudança de comportamento. É importante frisar que uma parcela da população vai continuar cometendo infrações. Hoje existem até aplicativos que orientam os usuários em quais locais estão acontecendo as blitze. Mas, para a maioria das pessoas, a ação vai ser efetiva" (Roberta Torres, mestre em segurança e educação para o trânsito)

Cerco à bebida

Locais próximos a corredores de tráfego com concentração de bares são os mais priorizados pelos agentes. Em BH, a maioria das viaturas conta com bafômetros.

“Quando uma equipe sem o aparelho se depara com alguma ocorrência, ela aciona o coordenador do turno para que um dispositivo seja levado”, garantiu o comandante de policiamento do Batalhão de Trânsito da PM, tenente Sílvio Breygil.

De acordo com o major Flávio Santiago, porta-voz da corporação, a segunda fase do Minas Segura focará em locais estratégicos. “A operação abrange o comando rodoviário em alguns trechos de visibilidade para fazer esse tipo de ação”. Ele não detalhou o reforço no efetivo.

Fugas

Mestre em segurança e educação para o transito, Roberta Torres acredita que, mesmo com a intensificação da fiscalização, muitos motoristas não serão flagrados. Ela lembrou dos aplicativos de transporte que “denunciam” locais onde há a presença policial.

A especialista defende a ampla conscientização para reduzir os acidentes. “Gasta-se muito dinheiro depois que o problema acontece, com a manutenção de pacientes nos hospitais, com mortes”.

De janeiro a agosto foram aplicadas 1.783 multas por dirigir sob o efeito de álcool nas estradas federais de Minas. No mesmo período, 225 motoristas foram presos; o novo bafômetro, que registra a embriaguez sem a necessidade do condutor soprar o aparelho, já está em uso no Estado desde o início do segundo semestre

Risco dobrado

A medida também é defendida por João Pimentel, vice-presidente da Associação Mineira de Medicina do Tráfego. Ele diz que, em colisões causadas por condutores bêbados, a chance de morte é muito mais alta.

“As sequelas são mais graves porque o álcool altera a cognição do indivíduo. Os movimentos ficam retardados e o motorista demora mais a responder a determinadas ações”.

