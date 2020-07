Cabana do Pai Tomás, na região Oeste de Belo Horizonte, é o bairro com maior número de pessoas que perderam a vida por causa da Covid-19 na capital mineira, de acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Prefeitura nesta quarta-feira (15). No bairro, foram registradas seis mortes pela doença, além de 24 casos confirmados.

O bairro Santa Cruz, na região Nordeste, que havia registrado o maior número de mortos na semana passada, continua contabilizando cinco óbitos por Covid. Mantiqueira, Alto Vera Cruz, Céu Azul, Lindeia, Novo Aarão Reis, Piratininga, Pindorama, São João Batista e Serra registraram quatro mortes pela doença.

No total, Belo Horizonte contabiliza 248 óbitos e 12.231 casos confirmados.