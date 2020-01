Pelo menos cinco pessoas morreram e mais de 50 ficaram ilhadas após uma cabeça d'água atingir uma das cachoeiras do complexo do Parque Ecológico do Paredão, em Guapé, no Sul de Minas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o deslocamento de água aconteceu por volta das 15h40 desta quarta-feira (1º).

Militares da corporação, em quatro guarnições, foram deslocados para a região, onde a comunicação por celular não é boa. A Defesa Civil Estadual também está no local, conforme informou o coordenador do órgão, Flávio Godinho.

O complexo de cachoeiras fica a 15 quilômetros de distância do Centro de Guapé, cidade próxima à Boa Esperança. Além das ajudas das duas equipes, integrantes do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da Polícia Militar realizam o resgate das vítimas.