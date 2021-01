Uma policial militar realizou um parto na manhã deste domingo (11), em uma avenida movimentada de Juiz de Fora. Ela e outros dois militares faziam uma abordagem quando foram solicitados por uma motorista de um carro, que pedia socorro para uma mulher que estava em trabalho de parto no interior do veículo.

O caso ocorreu no cruzamento da avenida Brasil com a rua Benjamin Constant, no Centro da cidade. Segundo informações da Polícia Militar (PM), a cabo Rosana iniciou os trabalhos dentro do veículo, e realizou o parto. Além dela, também atenderam a ocorrência os militares sargento Cruz e cabo Garcia.

A mãe e a criança foram socorridas por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que chegou ao local logo após o parto. Elas foram levadas para a Maternidade Terezinha de Jesus, em Juiz de Fora, e passam bem.

