As cachoeiras da Serra do Cipó, em Santana do Riacho, na região Central de Minas, funcionarão no feriado Corpus Christi, nesta quinta-feira (3), e no fim de semana, com limitação de público e medidas de distanciamento social.

De acordo com a prefeitura, o objetivo é evitar aglomerações. Dentre os atrativos, estão a Cachoeira Grande, Véu da Noiva e a Cachoeira da Serra Morena. Como os espaços são privados, é preciso pagar para entrar. Há ainda o Parque Nacional da Serra do Cipó, com entrada gratuita. Em todos eles, porém, vale a limitação de público, por ordem de chegada.

Conforme a Secretaria Municipal de Turismo, Santana segue a Onda Vermelha do Minas Consciente, programa de flexibilização das atividades, do governo de Minas.

Por essa razão, restaurantes e pousadas também funcionam com restrições, como a ocupação limitada a, no máximo, 50% das acomodações. Nesta quarta-feira (2), não há mais vagas nas principais pousadas de Santana do Riacho.

Além disso, um decreto municipal proíbe a circulação e entrada de vans, ônibus e outros meios de excursão na cidade. A medida, conforme a prefeitura, vale enquanto durar o estado de calamidade.

