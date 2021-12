Um cachorro vira-lata de 1 ano viralizou nas redes sociais depois de pegar um ônibus e "ir passear" no Shopping Del Rey, na região Noroeste de Belo Horizonte. A aventura aconteceu no domingo (19).

Pipoca, como é conhecido, mora com a família no bairro Ermelinda, também na região Noroeste da capital, e aproveitou o portão de casa aberto para dar um passeio. No meio do "rolê", ele entrou no ônibus circular S70, que faz o itinerário Conjunto Felicidade / Shopping Del Rey. Chegando no destino, ele desceu do coletivo e decidiu entrar no shopping.

Quando Pipoca não voltou para casa, a família ficou preocupada. A situação só foi esclarecida na segunda-feira (20), quando uma prima da tutora viu o cão nas redes sociais do shopping.

A equipe do centro de compras conferiu se Pipoca estava de fato sozinho, viram que estava bem cuidado e provavelmente teria um tutor e o conduziram para o setor de administração. Ele ganhou uma nova coleira, água, ração, e ainda tirou foto com o Papai Noel, que é atração no local. Segundo a assessoria do comércio, o ator que dá vida ao "bom velhinho" foi quem viu Pipoca descendo do ônibus, e logo identificou quem era o visitante na fila das fotos.

O pet passou a noite no shopping acompanhado de funcionários do estabelecimento, até que os tutores foram ao local no dia seguinte para reencontrar o "aumigo".

Leia mais:

BH define calendário da vacinação até dia 30; na véspera do Natal haverá esquema especial

Ano de 2022 terá apenas um feriado nacional prolongado