O cadastramento escolar para educação infantil do ano que vem começa nesta quarta-feira (5) em Belo Horizonte. Os pais ou responsáveis por crianças com idades entre 0 e 5 anos devem acessar este site e preencher o formulário. Conforme a Secretaria Municipal de Educação (SMED), todas as crianças na faixa etária de 3 a 5 anos terão vaga assegurada. As demais dependerão de disponibilidade de vagas.

O processo de inscrição é totalmente on-line, mas quem não tiver acesso à web pode procurar às Diretorias Regionais de Educação, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para utilizar os laboratórios de informática e preencher o formulário. Confira os endereços das diretorias de educação no fim da matéria. Também é possível ir a uma das 171 escolas municipais da cidade que funcionam aos fins de semana pelo programa Escola Aberta e fazer uso do computador.

O cadastramento deverá ser realizado até 5 de julho. Após essa primeira fase, o sistema encaminha a criança para a unidade mais próxima do endereço informado no formulário. A lista de espera é fornecida automaticamente.

Atualmente, 397 Escolas Municipais de Educação Infantil (Emeis) e outras escolas parceiras atendem aproximadamente 75 mil crianças.

Grávidas

Neste ano, as grávidas também vão poder preencher o formulário. Elas devem fazer o cadastro no próprio nome e, após o nascimento do filho, ir até uma escola de educação infantil e transferir o cadastro para o nome da criança.

Lista de espera

Crianças com idade inferior a 3 anos entram na lista de espera das vagas remanescentes. Critérios de vulnerabilidade determinam 70% das vagas e, os outros 30%, a partir de sorteio público.

Cronograma

A divulgação do resultado do cadastramento escolar ocorrerá no dia 30 de agosto. Entre os dias 2 a 6 de setembro, será realizado o sorteio público das vagas restantes. A matrícula acontecerá de 2 a 13 de setembro. Por fim, a partir de 1º de março de 2020, a prefeitura fará a divulgação de resultado final e listas de espera.

Confira os endereços das Diretorias Regionais de Educação:

Barreiro – Avenida Olinto Meireles, 327 - Barreiro

Centro-Sul – Avenida Augusto de Lima, 30, 17º andar - Centro

Leste – Rua Salinas, 1.447 - Santa Tereza

Norte – Rua Pastor Muryllo Cassete, 25 - São Bernardo

Nordeste – Rua Queluzita, 45 - São Paulo

Noroeste – Rua Peçanha, 144, 6º andar - Carlos Prates

Oeste – Avenida Silva Lobo, 1280, 3º andar - Nova Granada

Pampulha – Avenida Antônio Carlos, 7596 - São Luís

Venda Nova – Rua Érico Veríssimo, 1428 - Rio Branco

