A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) prorrogou, nesta quinta-feira (20), o prazo de cadastro das prefeituras mineiras ao aplicativo Saúde Digital MG. A plataforma disponibilizá aos cidadãos o serviço de agendamento de horário e local de vacinação contra a Covid-19 a partir de 1º de junho.

De acordo com o governo, as secretarias municipais de saúde que ainda não aderiram ao sistema têm até a próxima terça-feira (25) para procurar uma das 28 Unidades Regionais de Saúde (URSs) da SES-MG e buscar informações sobre as novas funcionalidades da ferramenta.

Procurada para comentar se o adiamento foi provocado pela baixa adesão das prefeituras, a SES-MG declarou apenas que "o cadastro foi prorrogado para permitir que mais municípios realizem a adesão, considerando que outros prazos de adesão também estão correndo ao mesmo tempo". A pasta também não informou quantas cidades ainda precisam adotar o sistema no Estado.

O governo de Minas também explicou que, para o uso da plataforma, o município precisa apenas de um computador ou notebook com conexão à internet, e o cidadão precisa apenas de um celular com acesso às lojas de Android ou iOS. Baixe o app aqui.

Veja como baixar

Saúde Digital MG

Lançado em 2020, o Saúde Digital MG é gratuito e permitirá, a partir do mês que vem, o agendamento da vacinação para os cidadãos mineiros. A medida, segundo a SES-MG, busca evitar aglomerações nos pontos de vacinação e otimizar a logística, aumentando a previsibilidade de doses utilizadas por dia.

Entre as funções do sistema, os profissionais de saúde e os cidadãos farão o cadastro de forma intuitiva e, a partir daí, saberão qual é a data da segunda dose, se estão aptos a receber o imunizante e qual é a vacina correta a ser aplicada. Estarão disponíveis, também, locais e horários, o que evita problemas e garante que o cidadão saiba exatamente quando é a sua vez.

"Caso a pessoa que não seja do grupo prioritário tente agendar, ela não vai conseguir. Irá aparecer uma mensagem informando que ela ainda não está no momento de realizar o agendamento. Estamos também trabalhando com vários níveis de segurança pedindo aos municípios que façam a conferência dos documentos originais de forma a reduzir ao máximo qualquer tipo de fraude", explicou o assessor-chefe da Assessoria de Parcerias em Saúde, Gian Gabriel Guglielmelli.

Por fim, a SES-MG informou que, no caso do cidadão elegível para ser vacinado que não tenha acesso à internet e celular, "o cadastro e o agendamento podem ser realizados por familiares".

