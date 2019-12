A partir da próxima segunda-feira (16), responsáveis ou pais de crianças residentes em Belo Horizonte e que concluíram a Educação Infantil este ano já podem realizar o cadastro escolar para garantir uma vaga no Ensino Fundamental de escolas municipais em 2020. Mas o prazo é curto! As inscrições se encerram já na quinta-feira (19).

O cadastro é válido para crianças nascidas após 31 de março de 2014, ou seja, que completarão 6 anos a partir do dia 1° de abril do ano que vem e que, em 2019, cursaram o 2° período - turma de 5 anos da Educação Infantil.

O resultado do cadastramento escolar, indicando a escola de encaminhamento da criança, será divulgado no site da Prefeitura de BH no dia 27 deste mês (clique aqui para acessar) e o período de matrículas vai de 6 a 20 de janeiro nas secretarias escolares.

Para realizar o cadastro, basta que o pai, a mãe ou um responsável pela criança se dirija a alguma Diretoria Regional de Educação da prefeitura, levando: os documentos originais de certidão de nascimento ou carteira de identidade da criança, original e cópia do documento de identidade do responsável e a declaração de escolaridade do pequeno que comprova que, em 2019, ele tenha cursado o 2º período da Educação Infantil em instituição autorizada pelo município.

Confira, abaixo, os endereços das diretorias regionais para a realização do cadastro escolar:

