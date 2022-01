Começa nesta segunda-feira (3) o cadastro para o Meio Passe Estudantil de 2022 em Belo Horizonte. Todos os alunos da rede municipal que residem a mais de 1 quilômetro da escola em que estudam têm direito ao benefício.

A medida vale para estudantes do ensino médio e da modalidade Educação de Jovens e Adultos (EJA). Quem já recebeu o benefício anteriormente e não teve mudanças no endereço ou na escola precisa apenas acessar o site da prefeitura para confirmar inscrição até 14 de janeiro. Em caso de alteração nos dados, o procedimento deve ser feito entre 17 e 28 de janeiro.

Já os estudantes que ainda não são beneficiários do meio passe precisam acessar o mesmo site entre 7 e 18 fevereiro para se inscrever. Entretanto, a oferta do benefício depende da disponibilidade de vagas. Caso o aluno seja selecionado, a prefeitura da capital entrará em contato para orientar o processo de inscrição.

De acordo com a PBH, a recarga do cartão é feita de acordo com os dias letivos no mês. Entretanto, como são considerados os dias letivos presenciais, o valor pode variar mês a mês conforme o calendário escolar. O executivo ainda reforça a importância do preenchimento correto dos dados, tendo em vista que a concessão é anual.

Leia mais:

Ministro anunciará, nesta segunda, medidas para ajudar cidades mineiras afetadas pela chuva

Três cidades da região Central de Minas estão sob alerta de risco geológico; saiba quais