O Corpo de Bombeiros combateu um incêndio em uma borracharia em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira (26). Seis viaturas foram acionadas para combater as chamas no estabelecimento comercial, localizado na rodovia 040, na altura do bairro Jardim Colonial.

As chamas altas foram contidas pelos militares, que conseguiram também salvar uma cachorrinha que estava encurralada pelo fogo. Ninguém ficou ferido.

Conforme a corporação, o dono da borracharia dormia no local quando o incêndio deu início e, ao perceber as chamas, ligou para o 193.

Um trabalho de rescaldo está sendo feito no local. As causas do incêndio ainda não foram identidicadas.

