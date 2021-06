Após um mês sumida e 15 quilos a menos, a cadela She-Ra finalmente voltou ao lar. O retorno foi possível graças à busca incessante da tutora e ao apoio de um grupo de resgate de animais, que localizou a pastora-belga-malinois cerca de cinco quilômetros longe de casa, no leito do Ribeirão Arrudas, em Belo Horizonte.

O caso ganhou as redes sociais nesta semana, e o vídeo do reencontro viralizou. A emoção de She-Ra, de 10 meses de idade, é nítida. Emocionante. Agora, ela está sob cuidados da família e de um veterinário. Já recuperou peso. E passou por exames, devido à frequente ingestão de água e sólidos poluídos no último mês.

She-Ra desapareceu em 16 de maio. "Alguém descuidou do portão. Dos sete cachorros, quatro fugiram. Fizemos um mutirão, rodamos seis horas pelo bairro (Nova Suíssa, na região Oeste de BH) e encontramos três deles. A She-Ra, não", contou a assistente social Eliana Alves de Oliveira, de 55 anos, dona do animal.

Outra força-tarefa foi montada para tentar localizá-la. Eliana conta que colou cartazes em todos os postes de luz da avenida Teresa Cristina entre os bairros Betânia e João Pinheiro, além da estação Gameleira de metrô, bares, pets shops e oficinas mecânicas da região. As redes sociais também foram aliadas.

A busca parecia não dar resultado, mas a esperança não foi embora. "Vi ela crescendo, né? Vi ela desmamar. E é a caçula", relatou Eliana. Até que o jogo virou na última quinta-feira (17). O grupo voluntário Resgate Animal Rio Arrudas (conheça o trabalho aqui) encontrou uma cadela, no leito do ribeirão, no bairro Santa Efigênia, na região Leste, e divulgou no Instagram.

Um usuário, que havia visto os cartazes informou sobre o desaparecimento da She-Ra. "No sábado (19), nos ligaram e pela foto a gente já viu que era ela. O reencontro foi de arrepiar de tanta emoção. Nem parecia que ela estava tão magra. Ela ficou doida", relembrou Eliana.

Segundo a assistente social, She-Ra já tomou medicação preventiva e realizou exames. Os resultados saem nesta sexta-feira (25). "Ela já está recuperando, se alimentando e interagindo bem", finalizou.

