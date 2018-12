A cadelinha que foi filmada sendo agredida por uma mulher em Belo Horizonte, e que teve o vídeo do resgate divulgado nas redes sociais nessa quarta-feira (26), tem um lar novo - pelo menos, temporariamente. De acordo com a Polícia Civil, a adotante assinou um documento e levou o animal para casa no fim da tarde desta quinta-feira (27).

Já a agressora, que aparenta ter problemas mentais, não foi presa. A situação dela, que não tem energia elétrica em casa e segundo vizinhos mora sozinha, será avaliada pelo Ministério Público de Minas Gerais.

Adoção

Segundo a Polícia Civil, após a apreensão da cadelinha, feita nesta quinta, a candidata a adotante compareceu à Delegacia da Fauna e Flora, foi entrevistada, assinou um termo de depositário fiel e tornou-se, oficialmente, a guardiã temporária do animal. A guarda fixa será avaliada em juízo, em data a ser definida.

Sem flagrante

Ainda de acordo com a polícia, a mulher acusada de ter agredido o animal não foi presa porque não houve o flagrante do caso. A Polícia Civil ouviu, nos últimos dois dias, a jovem que gravou o vídeo e outras testemunhas do caso.

Outros procedimentos ainda serão feitos até que, em seguida, será encaminhado ao Ministério Público para que se realize uma audiência no Juizado Especial Criminal.

Se a acusada de agressão for indiciada pelo MP, deverá cumprir pena de acordo com o artigo 32 da Lei Federal 9.605 de 1998, que prevê pagamento de multa e prisão de três meses a um ano.

Veja abaixo o momento do resgate:

O caso

O vídeo da cadelinha sendo agredida foi feito por uma amiga de Lorena Duque, de 18 anos, que é vizinha da suspeita e resolveu publicar as imagens em uma rede social e ligar para os órgãos de segurança pública.

A jovem que fez o registro teria pedido à suspeita que parasse com as agressões. "'A cachorra é minha. Você não tem nada a ver com isso'", teria dito, segundo Lorena.

Na terça-feira (25), a PM foi ao local por volta das 16h45 para registrar o boletim de ocorrência, mas não foi autorizada pela mulher a entrar na casa. A PM, então, solicitou o acompanhamento da assistência social e ainda um mandado de busca e apreensão para entrada na casa.

Leia mais:

Cadela filmada sofrendo maus-tratos é resgatada; assista ao vídeo

Vídeo mostra cadela sendo agredida em BH; PM aguarda autorização para resgatar o animal