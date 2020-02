Caiu para 11 o número de casos suspeitos de coronavírus investigados no Brasil, segundo novo boletim divulgado na tarde desta quarta-feira (5), pelo Ministério da Saúde. Os dados atualizados descartam dois supostos contágios, segundo informações repassadas pelas secretarias estaduais de Saúde ao ministério sobre a situação de cada notificação.

Os casos suspeitos que estão sendo monitorados são no Rio Grande do Sul (5), São Paulo (4), Rio de Janeiro (1) e Santa Catarina (1). Até às 13h desta quarta o Ministério da Saúde já descartou 21 casos para investigação de possível relação com a infecção humana pelo coronavírus, cinco casos a mais do que o boletim divulgado nessa terça (4).

Segundo o Ministério da Saúde, todas as notificações foram recebidas, avaliadas e discutidas com especialistas, caso a caso, junto com as autoridades de saúde dos estados e municípios.

Reunião com secretários de Saúde

Nesta quinta-feira (6), os secretários de saúde dos estados e das capitais do país vão se reunir em Brasília (DF), com o Ministério da Saúde, para debater as ações elaboradas para o enfrentamento ao novo coronavírus.

O Ministério da Saúde solicitou a atualização de planos de contingência aos estados e capitais. Os gestores federais, estaduais e municipais irão discutir os protocolos e medidas de prevenção, de acordo com a realidade de cada localidade.

A implementação de plano de contingência permite a atuação conjunta do Ministério da Saúde, estados e municípios, em situações de epidemias e desastres que demandem a ação urgente de medidas de prevenção, com protocolos e procedimentos específicos. O objetivo é conter situações de risco à saúde pública.



(*Com Ministério da Saúde)



