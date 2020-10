O número de cidades mineiras "livres" do coronavírus diminuiu. Conforme balanço da Secretaria Estadual de Saúde (SES), divulgado nesta terça-feira (20), apenas quatro municípios não tem registros confirmados da Covid-19.

São eles: Botumirim (Norte); Cedro do Abaeté (Central); Pedro Teixeira (Zona da Mata) e São Thomé das Letras (Sul). Até segunda-feira (19), a cidade de Camacho, no Centro-Oeste, também integrava a seleta lista da SES de localidades sem casos da doença. No entanto, uma vítima recebeu o diagnóstico positivo da enfermidade no município.

Desde o início da pandemia, em março, 849 cidades foram afetadas pela Covid-19 no Estado. Mortes ocorreram em 640 localidades.

Dados

Atualmente, Minas tem 338.107 casos confirmados e 8.483 vidas perdidas em decorrência da Covid-19. Nas últimas 24 horas, o Estado atestou 1.459 e contabilizou 30 mortes pela doença. De acordo com a SES, 23.296 pacientes são acompanhados e 306.328 infectados considerados recuperados.

Leia mais:

Minas investiga seis casos suspeitos de reinfecção pela Covid-19

Covid-19: Brasil tem mais 271 óbitos e 15.383 novos casos em 24h

BH registra mais de 46 mil casos e 1,4 mil mortes por Covid-19