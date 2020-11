Agências da Caixa Econômica Federal estão abertas neste sábado (21) para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial em Minas Gerais. Ao todo, 67 unidades funcionarão até as 12h no Estado - cinco delas em Belo Horizonte.

Serão atendidas as pessoas que nasceram em abril e maio e fazem parte dos ciclos 3 e 4 do auxílio emergencial extensão.

Foram creditados R$ 6,1 bilhões para este público. Desse total, R$ 2,7 bilhões são referentes às parcelas do auxílio emergencial e o restante, R$ 3,4 bilhões, às parcelas do auxílio emergencial extensão. Somados aos pagamentos deste sábado, os valores do auxílio serão disponibilizados para 67,8 milhões de brasileiros, em um montante de R$ 258,2 bilhões e um total de 428,7 milhões de pagamentos.



Em Belo Horizonte,as agências abertas são: Barreiro (avenida Afonso Vaz de Melo, 399), Centro (rua Carijós, 218, e rua Tupinambás, 62), bairro Glória (avenida Abílio Machado, 1.873) e Venda Nova (rua Padre Pedro Pinto, 1.580).

A relação de todas as agências que estão abertas pode ser conferida no site do banco.

Uso digital dos recursos

Continuam disponíveis aos beneficiários do auxílio e aos trabalhadores com direito ao saque emergencial do FGTS as opções de utilização dos recursos creditados na poupança social digital para a realização de compras por meio do cartão de débito virtual e QR Code, pagamento de boletos, contas de água, luz, telefone, entre outros serviços.

Também está disponível, no aplicativo Caixa Tem, a funcionalidade para pagamentos sem cartão nas cerca de 13 mil unidades lotéricas do banco.

