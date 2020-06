Cinquenta e nove agências da Caixa Econômica Federal serão abertas neste sábado (13) em Minas Gerais para atendimento aos beneficiários do auxílio emergencial. O funcionamento especial em função da pandemia do coronavírus é destinado para pessoas nascidas em dezembro que vão receber a segunda parcela do benefício e que receberam a primeira parcela até dia 30 de abril. As agências vão funcionar de 8h às 12h.

O saques podem ser feitos nas máquinas de autoatendimento ou nas unidades lotéricas, além transferir valores para contas da Caixa ou de outros bancos. Para sacar, é necessário gerar um código autorizador (token) no aplicativo ‘Caixa Tem’.

A Caixa reforça que todos as pessoas que receberem senhas das 8h às 12h vão ser atendidas e, por isso, não é necessário madrugar nas filas.

Veja as agências que vão abrir na Grande BH:

BELO HORIZONTE

Centro

Agência Século - Rua dos Carijós, 218



Centro

Agência Tupinambás - Rua dos Tupinambás, 462



Glória

Agência Alípio de Melo - Avenida Abílio Machado, 1873



Barreiro

Agência Barreiro - Avenida Afonso Vaz de Melo, 399



Venda Nova

Agência Venda Nova - Rua Padre Pedro Pinto, 1580

BETIM

Centro

Agência Betim - Avenida Presidente Kubitschek, 229



Vila Cristina

Agência São Caetano - Avenida Tapajós, 1640

CONTAGEM

Centro

Agência Vale Verde - Praça Silviano Brandão, 55



Eldorado

Agência Contagem - Avenida João César de Oliveira, 1205

IBIRITÉ

Vila Nova Esperança

Agência Ibirité - Rua Helena Antipoff, 505

NOVA LIMA

Centro

Agência Nova Lima - Praça Mineiro José Gomes Pimenta, 14

SABARÁ

Centro

Agência Sabará - Rua Borba Gato, 45



Vila Nova Vista

Agência Ana Lúcia - Avenida Contagem, 1180

SANTA LUZIA

Centro

Agência Santa Luzia - Rua Carmo, 460



São Benedito

Agência Baronesa - Avenida Brasília, 1660