Os perfis da Prefeitura de Belo Horizonte desapareceram das redes sociais neste sábado (15). Mas não se trata de ataque de hackers ou algo do tipo, e sim do cumprimento da legislação eleitoral. Afinal, a 90 dias do primeiro turno do pleito municipal, essa é a determinação a todos os municípios do país.

Até mesmo o site da PBH teve a estrutura simplificada, sem exibir notícias ou atualizações. A exceção é referente ao material referente à pandemia de Covid-19 e ao trabalho de enfrentamento. Que, no entanto, não pode mais ser encontrado no Twitter, Facebook ou Instagram e YouTube, já que as contas foram desativadas temporariamente.