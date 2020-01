A temperatura se mantém a mais alta do ano nesta segunda-feira (13) em Belo Horizonte e Região Metropolitana, com máxima estimada em 34°C. Já a mínima registrada foi 20°C. O céu é claro a parcialmente nublado, e há possibilidade de chuvas rápidas e isoladas a partir do fim da tarde.

Ao longo da semana, o calorão continua. Isso se deve a uma massa de ar seco que atua sobre o Estado, segundo o meteorologista Cleber Souza, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). No entanto, se houver um aumento da nebulosidade por causa da aproximação de uma frente fria, deve ocorrer um ligeiro declínio na temperatura, deixando a máxima estimada em 32°C e a mínima em 18°C.

O calor deve ser atenuado somente no fim de semana, a partir de sexta-feira, quando há previsão de chuvas mais fortes para a Grande BH.

Enquanto isso, o tempo seco demanda atenção. Segundo informou a Defesa Civil de Belo Horizonte, a umidade relativa do ar nesta segunda está em torno 35%.

Veja algumas recomendações para lidar melhor com o tempo seco:

- Redobre os cuidados com os idosos e as crianças e incentive a ingestão de líquidos, incluindo água, sucos naturais e água de coco;

- Evite praticar atividades físicas, como corrida, em locais abertos (parques e avenidas) nos horários de pico de movimento de automóveis. A alta concentração de poluentes, aliada à baixa umidade, prejudica a qualidade do ar que você respira;

- Faça a limpeza da casa com pano úmido para que a poeira fique em suspensão, evitando assim as reações alérgicas.

- Prefira alimentos frescos e produzidos o mais próximo possível do horário de consumo. Substitua as frituras por alimentos assados ou cozidos, assim como o sorvete de massa por picolé, especialmente de frutas. Queijos amarelos podem ser trocados por queijos brancos;

- Durma em local arejado. Os ambientes podem ser umidificados com toalhas molhadas, reservatórios com água e, se possível, com uso de umidificadores;

- Evite banhos com água muito quente, que ressecam a pele, e use, sempre que possível, um creme hidratante. Em caso de irritação respiratória e dos olhos, use soro fisiológico para lavar os olhos e as narinas.

