Belo Horizonte registrou mais um dia quente com os termômetros na casa dos 32°C e a umidade relativa do ar em 35% durante a tarde desta quarta-feira (18), segundo a Defesa Civil.

17h48 - Calor, tempo abafado e indicativo de chuvas fracas e isoladas no entorno da Serra do Curral. Agora faz 30ºC e 35% de umidade relativa do ar.

Fonte: Defesa Civil de BH@prefeiturabh @OficialBHTRANS @Bombeiros_MG pic.twitter.com/z7aQvrGGYF — Defesa Civil de Belo Horizonte (@defesacivilbh) 18 de dezembro de 2019

E para os próximos dias a situação não é diferente. Nesta quinta-feira (19) os termômetros devem ficar entre 19°C e 32°C. Já na sexta, a máxima pode chegar a 29°C, de acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Além disso, não há previsão de pancadas de chuva para os próximos dias.

O tempo também continuará seco, com a umidade relativa do ar na casa dos 30%, índice já considerado estado de atenção pela Organização Mundial da Saúde (OMS).

Veja algumas recomendações para lidar melhor com o tempo seco:

- Redobre os cuidados com os idosos e as crianças e incentive a ingestão de líquidos, incluindo água, sucos naturais e água de coco;

- Evite praticar atividades físicas, como corrida, em locais abertos (parques e avenidas) nos horários de pico de movimento de automóveis. A alta concentração de poluentes, aliada à baixa umidade, prejudica a qualidade do ar que você respira;

- Faça a limpeza da casa com pano úmido para que a poeira fique em suspensão, evitando assim as reações alérgicas.

- Prefira alimentos frescos e produzidos o mais próximo possível do horário de consumo. Substitua as frituras por alimentos assados ou cozidos, assim como o sorvete de massa por picolé, especialmente de frutas. Queijos amarelos podem ser trocados por queijos brancos;

- Durma em local arejado. Os ambientes podem ser umidificados com toalhas molhadas, reservatórios com água e, se possível, com uso de umidificadores;

- Evite banhos com água muito quente, que ressecam a pele, e use, sempre que possível, um creme hidratante. Em caso de irritação respiratória e dos olhos, use soro fisiológico para lavar os olhos e as narinas.