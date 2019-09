A primavera, estação que marca a transição entre o período mais seco para o mais chuvoso, começou oficialmente às 4h50 desta segunda-feira (23). De acordo com a Cemig, a primavera deve marcar a volta de tempestades em Minas Gerais, que há mais de três meses enfrenta estiagem e sofre com o tempo seco.

As precipitações serão rápidas e acompanhadas de granizo e rajadas de vento. Além da chuva, mais frequentes nos finais de tarde e à noite, a estação também será marcada por aumento gradativo dos níveis de umidade relativa do ar. A primavera termina às 07h44 do dia 21 de dezembro, quando começa o verão.

De acordo com o meteorologista Arthur Chaves, da Cemig, chuvas significativas em Minas são esperadas já na primeira semana da primavera. "Mas valores mais expressivos devem ocorrer na última quinzena de outubro, sendo que as frentes frias que passarem até lá deverão se caracterizar mais pela ocorrência de fortes ventanias e de granizo do que pelo volume de chuva”, afirma.



Chuvas

Os três meses que compõem a primavera apresentarão características diferentes com relação às chuvas. Em outubro, predominarão as precipitações em forma de pancadas intensas e rápidas, principalmente na primeira e nas duas últimas semanas do mês. Neste período, espera-se chuvas acima do normal apenas nas regiões Leste, Sul e Zona da Mata, enquanto que no Noroeste elas ficarão abaixo da média. Nas demais regiões as chuvas previstas estão dentro da média.



Em novembro, a previsão é de pancadas dentro da normalidade em todas as regiões, com exceção do Sul de Minas, que deve ter índices ligeiramente abaixo da média histórica. Já em dezembro, as chuvas ocorrem de maneira mais contínua e devem ficar acima do normal nas regiões Norte e Leste do Estado, e abaixo do normal no Centro, enquanto que nas demais regiões de Minas haverá ocorrências dentro da normalidade.



Temperaturas

O calor irá predominar na primavera, que será quente e úmida, o que favorece o surgimento de pancadas de chuvas. Em outubro, conforme a Cemig, a temperatura ficará acima da média no Noroeste, abaixo da média no Sul e Zona da Mata, e dentro da média nas demais regiões.

Já em novembro, os termômetros ficarão acima da média no Centro de Minas e dentro da média nas demais regiões. Finalmente, em dezembro, os índices ficarão acima da média no Centro e dentro da média nas demais regiões. Confira abaixo os valores estimados das temperaturas mínimas e máximas para cada região do Estado.

