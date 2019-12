O último dia do ano será de céu claro a parcialmente nublado em Belo Horizonte e Região Metropolitana e com possibilidade de chuvas fracas e isoladas no fim da tarde. A temperatura mínima registrada nesta terça-feira (31) é 16°C e, a máxima prevista, 31°C. Apesar de dia claro e muito sol, a nebulosidade do ar favorece uma umidade relativa do ar razoável, em torno dos 40% durante a tarde.

No primeiro dia do ano, a previsão se mantém, também com céu claro a parcialmente nublado e possibilidade de pancadas de chuvas isoladas no fim da tarde e noite desta quarta-feira (1°). Neste dia, a temperatura mínima prevista é de 18°C e a máxima, 31°C.

Segundo o meteorologista Claudemir Azevedo, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), esta condição climática - sol e chuvas - é comum no verão e deve acontecer em todas as regiões do Estado.

Mas a partir de quinta-feira (2), uma frente fria vai avançar pela região Sudeste do país, ocasionando uma queda na temperatura em Minas e diminuindo o índice de calor. Neste dia, a máxima prevista será de 27°C e, a mínima, de 19°C. Também há previsão de chuvas fortes do dia 2 até, pelo menos, o sábado (4). Depois disso, a tendência é que as termômetros voltem a subir.

