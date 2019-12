A frente fria que baixou as temperaturas e provocou temporais em Minas Gerais dá espaço a uma massa de ar quente e seco que traz altas temperaturas para Belo Horizonte e demais municípios do Estado até, pelo menos, o Ano Novo, quando deve iniciar declínio. Nesta quinta-feira (26), a capital tem previsão de céu parcialmente nublado e com clima quente, de 30ºC, com chance de chuvas à tarde.

De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor diminui um pouco nesta sexta-feira (26), com 28ºC, mas já sobe no sábado (31ºC) e chega a 32ºC no domingo (29).

Segundo o meteorologista Ruibran dos Reis, embora o sol vá ficar entre nuvens, não há previsão de chuva para os próximos sete dias em BH. Devido à atuação da massa de ar quente e seco, a umidade relativa do ar ficará baixa, chegando a 30%, índice inferior ao recomendado pela Organização Mundial de Saúde, que é de 60%.

Ainda segundo os dados provenientes de modelo numérico do Inmet, a partir de segunda-feira, a tendência para a temparatura máxima, que estava estável até então, inicia declínio. Ou seja, a temperatura deve cair, mas ainda não há previsão para o período.

Veja a previsão para os próximos dias:

Quinta-feira (26)

Mínina: 17ºC

Máxima: 30ºC

Tempo: Parcialmente nublado

Sexta-feira (27)

Mínina: 19ºC

Máxima: 28ºC

Tempo: Nublado

Sábado (28)

Mínina: 18ºC

Máxima: 31ºC

Tempo: Parcialmente nublado

Domingo (29)

Mínina: 18ºC

Máxima: 32ºC

Tempo: Parcialmente nublado

Segunda-feira (30)

Mínina: 18ºC

Máxima: 32ºC

Tempo: Sol entre nuvens

