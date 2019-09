O belo-horizontino não terá alívio do calor intenso e clima seco tão cedo. Pelo menos até sexta-feira (6), as temperaturas ficarão elevadas durantes as tardes, enquanto a umidade estará em baixa. Nesta segunda-feira (2), a máxima na capital mineira chegou a 31°C, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A mínima ficou em 16°C. A partir do fim de semana, as temperaturas devem começar a baixar, mas não há previsão de chuva.

Durante esta tarde, a umidade do ar ficou em 25%. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), níveis abaixo de 30% representam risco à saúde. O tempo seco pode provocar complicações alérgicas e respiratórias, sangramento no nariz, ressecamento da pele, irritação dos olhos, além de aumentar o risco de incêndios.

Confira as recomendações da Defesa Civil de Belo Horizonte para o período seco:

⠀- Hidrate-se durante o dia;

⠀- Prefira alimentos leves e frescos, como saladas, frutas, carnes grelhadas;

⠀- Evite frituras;

⠀- Durma em local arejado e umedecido por aparelhos umidificadores, ou ainda coloque uma bacia com água;

⠀- Evite atividades físicas ao ar livre e exposição ao sol entre as 10 e 17 horas;

⠀- Evite banhos com água muito quente, pois ressecam ainda mais a pele; se necessário use hidratante;

⠀- Em caso de problemas respiratórios procure um especialista;

⠀- Em caso de incêndio em mata ou floresta, avise imediatamente, ao Corpo de Bombeiros (193), Defesa Civil (199) ou Polícia Militar (190).