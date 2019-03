Belo Horizonte tem previsão de alta temperatura nesta terça-feira (12). Mas apesar do calor de 28ºC, a capital mineira também deve registrar pancadas de chuva, raios e rajadas de vento.

A previsão é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que informou que o céu ficará nublado a encoberto, com precipitações isoladas no decorrer do dia. A umidade relativa do ar fica em torno dos 55%, índice um pouco inferior aos 60% recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Para os próximos dias, a previsão é de ainda mais calor. Até sexta-feira (15), os termômetros devem subir e atingir os 31ºC. No período, a mínima será de 18ºC durante a madrugada. Ainda conforme o Inmet, pancadas de chuva isoladas e trovoadas são esperadas ao longo de toda a semana.

7h10 - A terça-feira (12) será de céu nublado a encoberto com ocorrência de pancadas de chuva, raios e rajadas de vento. A temperatura mínima foi de 18° C, a máxima estimada é de 28° C e a umidade relativa do ar em torno de 55% a tarde. Fonte: GeoClima@prefeiturabh @TransitoBH pic.twitter.com/GgYSOGPZMm — Defesa Civil BH (@defesacivilbh) 12 de março de 2019

