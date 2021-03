O domingo (21), segundo dia do outono, será de calor, com máxima de 29°C, e céu com poucas nuvens em Belo Horizonte. Durante a semana, a temperatura sobe, chegando a 32°C na terça-feira (23). Não há previsão de chuvas. As informações são do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

De acordo com o Inmet, na madrugada a mínima chegou a 16°C na capital mineira. A expectativa é de ventos moderados ao longo de todo o dia, com umidade relativa do ar variando entre 40 e 85%. Veja a previsão meteorológica para os próximos dias:

Segunda-feira (22)

Mínima: 16°C

Máxima: 31°C

Poucas nuvens

Terça-feira (23)

Mínima: 18°C

Máxima: 32°C

Poucas nuvens

Quarta-feira (24)

Mínima: 19°C

Máxima: 31°C

Poucas nuvens

Quinta-feira (25)

Mínima: 17°C

Máxima: 30°C

Poucas nuvens

