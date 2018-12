As temperaturas devem se manter elevadas nesta quarta-feira (19), com calor acima de 30ºC em Belo Horizonte e em outras regiões de Minas. Nesta terça (18), os termômetros marcaram 31,7ºC, por volta das 15h, na capital, de acordo com a Defesa Civil municipal.

Mas para alívio de muitos, a chuva deve voltar. Nos próximos dias, segundo informações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As precipitações são esperadas desta quarta (19) até o próximo sábado (22).

Secura

Nesta terça, a umidade relativa do ar ficou em 38% em BH. A recomendação é para que as pessoas ingiram mais líquidos no período.