O Servas lançou nesta quinta-feira (30) a 5ª edição da campanha #CalorHumano para arrecadar e doar roupas, cobertores e acessórios de inverno a pessoas vulneráveis e de baixa renda. Em Belo Horizonte, as doações podem ser feitas em 27 pontos de coleta.

“Se cada pessoa que passar por um ponto de coleta doar um agasalho ou um cobertor, vamos poder aquecer centenas de mineiros que sofrem com as baixas temperaturas nesta época do ano”, afirmou a presidente do Servas, Aléxia Rodrigues de Paiva Brant.

Conforme a organização, os materiais arrecadados serão destinados às entidades socioassistenciais que atendem idosos, pessoas em situação de rua, crianças e adolescentes em diversos municípios mineiro.

Pontos de coleta:

Servas

Av. Cristóvão Colombo 683 – Funcionários

AEC

Rua Bonfim, 280 – Bonfim (Orion)

Rua Espírito Santo, 871 – Centro

Rua Sapucaí, 429 – Floresta (Estação)

Supermercado Verdemar

Rua Fernandes Tourinho, 471 – Funcionários

Rua do Ouro, 195 – Serra

Av. Nossa Sra. do Carmo, 1900 – Sion

Av. Raja Gabáglia, 3600 – Estoril

Av. Prof. Mário Werneck, 1.500 – Buritis

Av. Santa Rosa, 846 – Pampulha

Av. Tancredo Neves, 2700 – Castelo

Rua Vancouver, 40 – Jardim Canadá

Rua Guaicuí, 700 – Luxemburgo

Colégio Arnaldo

Rua Ceará, 864 (entrada do Infantil)

Praça João Pessoa, 200 (entrada portaria principal)

Avenida Carandaí, 587 (entrada portaria)

Rua Vitório Marçola, 360

Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG)

Rua Goiás, 229 – Centro

Rua Goiás, 253 – Centro

Av Raja Gabaglia,1753

Av. Afonso Pena, 4001 – Mangabeiras

Av.Augusto de Lima,1749 – Fórum

Ministério Público de Minas Gerais (MPMG)

Av. Álvares Cabral, 1740 – Pilotis

CDL

Av. João Pinheiro, 495 – Boa Viagem

DPMG

Rua Guajajaras 1707 – térreo – Barro Preto

CODEMGE

Rua Manaus, 467 – Santa Efigênia

CEDEC

Av. Amazonas, 6465 – Gameleira (5º BPM)