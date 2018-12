Galhos de uma árvore caíram sobre três pistas da avenida Nossa Senhora do Carmo, próximo à esquina com avenida do Contorno, na tarde desta quinta-feira (20). A via foi parcialmente interditada por alguns minutos e liberada totalmente por volta das 15h15.

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, um caminhão que passava pela via, na altura do bairro Carmo, na região Centro-Sul, atingiu os galhos da árvore, fazendo com que quebrassem e caíssem sobre a avenida.

No último dia 6, uma árvore caiu na avenida durante um temporal que atingiu a capital. O motorista de uma van escolar foi atingido, não resistiu aos ferimentos e morreu.

