Um caminhão-baú pegou fogo em um galpão na tarde desta sexta-feira (24) próximo ao Anel Rodoviário, no Bairro das Indústrias I, região do Barreiro, em Belo Horizonte. O incêndio já foi apagado e não houve vítimas.

De acordo com os bombeiros, a corporação foi acionada por volta das 16h e compareceu ao galpão de uma empresa de freios automotivos para controlar o incêndio. Três equipes foram mobilizadas.

Apenas um caminhão estacionado no local foi danificado pelo fogo, que foi debelado com uso de cerca de 2 mil litros de água, em aproximadamente 30 minutos de operação. A causa do incêndio não foi identificada pelos militares.

Durante a ação dos bombeiros foi preciso interditar a marginal do Anel Rodoviário no sentido Rio de Janeiro. A via já foi liberada.

