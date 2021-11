Seis pessoas ficaram feridas em um grave acidente no Anel Rodoviário, no Bairro Betânia, região Oeste de Belo Horizonte, no fim da tarde desta quinta-feira (25).

Segundo o Corpo de Bombeiros, o motorista de uma carreta carregada com minério perdeu o controle da direção e atingiu cinco veículos - entre eles uma van escolar - e duas carretas. O caminhão ainda atingiu o galpão de uma empresa e a estrutura do teto veio abaixo.

O motorista que provocou o acidente ficou preso nas ferragens e foi retirado por equipes do Samu e dos Bombeiros. Seis pessoas foram socorridas e encaminhadas para unidades de saúde.

O trânsito no Anel, no sentido Vitória, está totalmente fechado. Até o momento, o congestionamento chega a 5km, quase até a BR-040. Sete viaturas do Corpo de Bombeiros, oito da Polícia Militar, unidades do Samu, equipes da concessionária Via 040, que é responsável pelo trecho e, pelo menos, seis ambulâncias atuam no local. A Defesa Civil da capital foi acionada para avaliar as condições do imóvel.

Veja o vídeo de como está o local do acidente:

Cinco pessoas ficaram feridas em um acidente no Anel Rodoviário, no bairro Betânia, no fim da tarde desta quinta-feira em Belo Horizonte pic.twitter.com/yCIt3h37M5 — Jornal Hoje em Dia (@jornalhojeemdia) November 25, 2021

